A Strasbourg, une cartographie pour suivre l'évolution de l'épidémie

Des membres du laboratoire ICube de l'Université de Strasbourg ont créé une carte mondiale et une carte de France pour suivre l'évolution du nombre de personnes infectées par le Covid-19 d'un point de vue géographique.



En collaboration avec le service des maladies infectieuses et le service de santé publique des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, ces cartes permettent de mieux connaître la progression de l'épidémie. Un outil pour adapter en permanence les réponses à apporter, notamment en matière de transfert des patients, d'un département à un autre.



Pour superviser la création de ces deux cartes, les Professeurs Nicolas Meyer, Eric-André Sauleau et le Docteur Thibaut Fabacher.



Lien vers la carte mondiale https://thibautfabacher.shinyapps.io/covid-19/



Lien vers la carte nationale https://thibautfabacher.shinyapps.io/covid-france/