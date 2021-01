Pas simple de composer avec une journée plus courte. A Nice, les habitants sont souvent confrontés à des bouchons sur la route mais aussi au supermarché...

Récupérer les enfants à l'école, acheter le repas de ce soir... Pas simple de s'organiser avec le couvre-feu à 18h. Il faut donc commencer sa journée plus tôt. Car entre 16h et 18h tout est vite incontrôlable... Les bouchons sur la route, l'affluence dans les supermarchés. Si vous avez le temps, pensez au matin. On dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt.

Reportage dans les rues de Nice au micro de Stèvelan Chaizy-Gostovitch: