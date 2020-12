Suicides chez les agriculteurs: un tabou difficile à dépasser

C’était le 27 octobre 2017. Une date qui marquera à jamais la vie de Camille Beaurain. Ce jour-là, son mari, éleveur de porcs dans la Somme, s’est suicidé. "On a fini par vivre ce drame à cause d’une pression administrative au niveau des banques, de la comptabilité, de la Mutualité sociale agricole (MSA) et des cotisations non payées, détaille-t-elle. Il y avait aussi une pression familiale, qui n’a rien arrangé. Une accumulation qui fait que c’est le trou noir et qu’il n’a pas su, malgré l’amour que je lui portais, s’en sortir." Comme lui, 372 exploitants agricoles se sont suicidés en 2015, d’après les derniers chiffres communiqués par la MSA. En juin, l’Observatoire national du suicide observait aussi une "surmortalité statistique, par suicide, chez les agriculteurs, comparés à la population générale".

Un rapport parlementaire avec 29 propositions

Face à ce constat, le député du Lot-et-Garonne, Olivier Damaisin, a donc été chargé de remettre un rapport au Premier ministre, avec des propositions pour mieux identifier et accompagner les agriculteurs en difficulté. Une feuille de route, rendue publique début décembre, et que le parlementaire LREM résume en "quatre règles d’or". "D’abord, il faut dire à l’agriculteur qu’il prenne du repos, précise l’élu. Ensuite, il doit prendre du recul par rapport à son activité. Puis, il doit aller voir son réseau, c’est-à-dire ses banquiers, ses coopératives, la MSA, les élus, ses amis, sa famille. Et avec tout ça, il doit arriver à rebondir, à repartir sur de bonnes bases."

Plus largement, dans son rapport, Olivier Damaisin formule 29 recommandations. Il propose notamment de recruter, parmi les acteurs régulièrement en contact avec les agriculteurs, des sentinelles, pour repérer les plus fragiles et les orienter vers des structures de prise en charge. Il propose aussi de mieux coordonner le travail des différents organismes qui agissent pour prévenir les suicides, ou encore de mieux accompagner les jeunes agriculteurs au moment de leur installation.

Des initiatives déjà mises en place localement

Autant de recommandations que le député a pu formuler en s’inspirant d’initiatives déjà existantes, comme le numéro vert Agri’écoute, géré par la MSA ou bien le dispositif de mentorat entrepreneurial. C’est l’un des outils mis en place par Bernard Lacour, le président de la chambre d’agriculture de Saône-et-Loire, après la vague de suicides qui avait secoué le département, en 2016. "Parce que l’agriculture souffre indirectement de son isolement, indique Bernard Lacour, l’idée du mentorat est de mettre en relation des agriculteurs et des chefs d’entreprise avec des activités totalement différentes, pour permettre à ces gens de parler entre chefs d’entreprise. Le but, c’est de décloisonner, de sortir de la sphère purement agricole."

Changer le "modèle agricole"

Malgré tout, certaines associations pensent qu’il faudrait aller plus loin : Marie-Andrée Besson, l’administratrice nationale de l’association Solidarité paysan, estime que c’est l’ensemble du système qui devrait être modifié pour éviter les suicides chez les agriculteurs. "Le rapport de M. Damaisin n’interroge ni le modèle agricole, ni les conditions d’exercice du métier, déplore-t-elle. Or, si un paysan se suicide tous les jours, c’est parce qu’il y a de gros problèmes en terme de rapport au métier et de conditions d’exercice du métier. Le rapport de M. Damaisin donne un rôle clé aux chambres d’agriculture, à la MSA, à tous les dispositifs de détection, mais ils existent déjà depuis des années !"

Pour l’administratrice nationale de Solidarité paysan, "l’important, c’est de donner aux agriculteurs eux-mêmes les moyens d’un réel accompagnement et d’une possibilité de reprendre leur situation en main". L’association avait notamment fait des propositions pour améliorer "l’accès à la formation professionnelle" ou encore "les possibilités de soutien pour la résolution des problèmes financiers en terme d’accès au droit", précise Marie-Andrée Besson. "Autant de propositions que l’on ne retrouve pas dans le rapport de M. Damaisin", regrette-t-elle, tout en saluant malgré tout la recommandation qui préconise des "temps de répit" pour les agriculteurs.

"Dans 20 ans, j’aurai toujours le même discours"

En attendant, malgré toutes ces difficultés qui persistent, Camille Beaurain se bat, administrativement, pour reprendre l’exploitation héritée de son mari. Elle a aussi décidé de mettre en lumière le malaise des agriculteurs en témoignant dans un livre, intitulé "Tu m’as laissée en vie" (éd. Le Cherche midi). "Je n’aimerais pas qu’une autre femme vive le vide qu’on peut ressentir au quotidien, avoue-t-elle. Si on ne fait pas changer les choses aujourd’hui, dans 20 ans j’aurai toujours le même discours et je serai toujours en train de me battre pour éviter que cela arrive."

Pour l’instant, la commission des Affaires économiques du Sénat vient d’ouvrir une plateforme en ligne, disponible jusqu’au 15 janvier 2021, pour recueillir des témoignages de proches d’agriculteurs qui se sont suicidés. L'objectif est de rendre, fin février ou début mars, un rapport au ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, qui devrait ensuite présenter un "plan d'action opérationnel", en lien avec les ministres de la Santé et du Travail.