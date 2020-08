Sur les routes de la Normandie, la "Pasto Mobile" à la rencontre des jeunes

"Si les jeunes ne peuvent partir en pèlerinage, c’est alors le pèlerinage qui viendra à eux" : une conviction portée par les animateurs de la pastorale des jeunes du diocèse de Bayeux-Lisieux. Avec l’épidémie de coronavirus, cet été les collégiens et lycéens n’ont pas pu se rendre à Lourdes, comme chaque année, pour le rassemblement coutumier organisé par la pastorale des jeunes. Privée ainsi de son traditionnel pèlerinage à Lourdes, la pastorale des jeunes du diocèse de Bayeux-Lisieux, en Normandie, a donc inventé la "Pasto Mobile". Du 30 juillet au 28 août, un camping-car un peu spécial a alors sillonné les routes de la Basse-Normandie. Pour Jean-Baptiste Clerval, responsable de la pastorale des jeunes du diocèse de Bayeux-Lisieux, "c’était de belles journées où les jeunes ont pu se retrouver".

Les jeunes ont repris le chemin vers une vie intérieure

Pour animer ces retrouvailles, "il y avait des animations, un chemin de croix, la messe ou encore des jeux", précise Jean-Baptiste Clerval. "Parmi les inscrits de la Pasto Mobile, on avait des jeunes plus éloignés, qui ont perdu leur soutien familial à cause de l’épidémie de coronavirus", témoigne le responsable. Ces temps de partage ont alors permis aux jeunes de "retrouver le chemin vers Dieu, vers la foi, vers une vie intérieure", retient-il.