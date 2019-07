Sylvie Groslevain, responsable tourisme à Grand Angoulême

La mise en valeur du fleuve Charente et ses activités est un axe fort de la stratégie touristique de Grand Angoulême. Le premier événement de cette politique a été “Fleuve en fête” début mai. Pour aller plus loin, Grand Angoulême a lancé un appel à projets auprès des communes traversés par la Charente. Il se traduit cet par les “Rendez-vous au bord du fleuve”. Et le premier, c’est aujourd’hui au Port l’houmeau à Angoulême.