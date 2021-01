Syrie: silence, on souffre

La situation en Syrie est pire que ne l’imaginait Vincent Gelot. Le directeur de l’Oeuvre d’Orient pour la région s’est rendu sur place juste avant Noël.

"Il ne reste que des pauvres aujourd’hui en Syrie"

Il y a découvert une situation catastrophique où la population tente de survivre au milieu des ruines, rongée par la guerre, la crise économique et sanitaire. "La situation économique est catastrophique, la livre syrienne ne cesse de se dévaluer. Le virus a entraîné de nombreux décès. Aujourd’hui, quand on se promène dans les rues de Damas, de Homs ou d'Alep, on voit des gens qui attendent en masse autour des boulangeries pour avoir un bout de pain. Il ne reste que des pauvres aujourd’hui en Syrie", déplore Vincent Gelot.

Une école en ruines

Au cours de ce voyage en Syrie, Vincent Gelot s’est rendu dans la banlieue ouest d’Alep. C’est là que se trouve une école chrétienne de la congrégation latine du Rosaire. L'école a été libérée il y a quelques semaines par les groupes djihadistes qui l'occupaient depuis 2012. L’établissement, totalement bombardé, est rendu à l'état de ruine. "C’est une école qui avait été ouverte en 2010, un an avant le début de la guerre et aujourd’hui c’est un champ de ruines. Aujourd’hui les élèves sont à Alep dans une école de fortune", explique Vincent Gelot.

Reconstruire les écoles est une nécessité pour permettre aux jeunes générations d’envisager l’avenir. L’Œuvre d’Orient, les congrégations, les églises locales se mobilisent pour leur reconstruction. Elles ont aussi transformé leur action pastorale en aide humanitaire en Syrie.