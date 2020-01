Au moment des grèves qui paralysent tous les transports, quand on doit absolument se déplacer pour travailler ou aller à une cérémonie qui tombe mal, c’est évidemment très compliqué, et donc il faut faire appel à ce qu’on appelle familièrement au système D, c’est-à-dire trouver une solution pour que la paralysie des transports ne nous tape pas trop sur le système.

Taper sur le système, encore une autre expression familière avec ce mot système, finalement assez difficile à définir.

Le mieux est de commencer par l’origine étymologique du mot. Souvent lorsqu’il y a un y dans le mot, c’est presque la signature d’un mot grec, ce qui est le cas ici, avec donc le mot systêma, du grec sustêmatos, qui désigne un assemblage, une composition en partant du verbe sunistanai, où l’on repère deux racines associées sun, syn, qui signifie ensemble et une autre racine histani, qui veut dire mettre debout.

Et donc étymologiquement système ça veut dire « mettre ensemble debout », c’est une belle idée, celle d’un assemblage cohérent. En fait quand un bricoleur vous dit qu’il a trouvé un système pour que ça marche, et qu’on lui dit : « est-ce que ça tient debout ton système » on est presque en train de faire un pléonasme, de dire deux fois la même chose.

Le mot donc d’abord grec, puis latin, est attesté en français en 1552 et c’est Descartes qui le lance vraiment en 1663 à propos de l’astronomie, mot vite repris par les philosophes et mathématiciens.

Puis en 1732, les progrès de la médecine aidant, on évoquera le système nerveux, et naîtra ensuite l’expression plaisante taper sur le système nerveux, taper sur le système par ellipse. Déjà en 1709 était né un usage péjoratif, en évoquant l’esprit de système, sous-entendant de parti-pris. Puis dans la seconde moitié du XXe siècle, sont venus les systèmes informatique qui quand ils ne marchent pas, d’ailleurs, nous tapent sur le système…

Et puis, il y a le système D. D comme « débrouille » ; c’est ça l’origine. Et on l’atteste avant 1918, sans doute née au cours de la Première Guerre mondiale. Évidemment, je l’ai déjà dit, moi mon système D préféré, forcément c’est le Système « dictionnaires » ! Au pluriel bien sûr.