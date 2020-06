"Ta femme mettra au monde pour toi un fils..." (Lc 1, 5-17)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Il y avait, au temps d’Hérode le Grand, roi de Judée,

un prêtre du groupe d’Abia, nommé Zacharie.

Sa femme aussi était descendante d’Aaron ;

elle s’appelait Élisabeth.

Ils étaient l’un et l’autre des justes devant Dieu :

ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur

de façon irréprochable.

Ils n’avaient pas d’enfant, car Élisabeth était stérile

et, de plus, ils étaient l’un et l’autre avancés en âge.

Or, tandis que Zacharie,

durant la période attribuée aux prêtres de son groupe,

assurait le service du culte devant Dieu,

il fut désigné par le sort, suivant l’usage des prêtres,

pour aller offrir l’encens dans le sanctuaire du Seigneur.

Toute la multitude du peuple était en prière au-dehors,

à l’heure de l’offrande de l’encens.

L’ange du Seigneur lui apparut,

debout à droite de l’autel de l’encens.

À sa vue, Zacharie fut bouleversé

et la crainte le saisit.

L’ange lui dit :

« Sois sans crainte, Zacharie,

car ta supplication a été exaucée :

ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils,

et tu lui donneras le nom de Jean.

Tu seras dans la joie et l’allégresse,

et beaucoup se réjouiront de sa naissance,

car il sera grand devant le Seigneur.

Il ne boira pas de vin ni de boisson forte,

et il sera rempli d’Esprit Saint dès le ventre de sa mère ;

il fera revenir de nombreux fils d’Israël

au Seigneur leur Dieu ;

il marchera devant, en présence du Seigneur,

avec l’esprit et la puissance du prophète Élie,

pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants,

ramener les rebelles à la sagesse des justes,

et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. »



Source : AELF

Méditation Père Sébastien Antoni

Une vieille femme donne vie à un bébé magnifique ! Magnifique, mais anormal… ! On voulait voir l'enfant comme on va voir une curiosité, féliciter le vieux couple bien sûr, et vérifier si c’était bien vrai, si la mère improbable était bien la mère de cet enfant tant espéré ! Celui qui n’était pas comme les autres membres de la famille, si différents qu’il ne pouvait porter décemment le nom de sa ligné, le nom de son père. Mais ce qui est en cause ici, ce n'est pas tellement la signification des deux noms : Zacharie veut dire "Dieu s'est souvenu", et Jean, "Dieu a fait grâce", ce sont, au fond, deux noms équivalents, car pour Dieu, se souvenir, c'est faire grâce, c'est prolonger sa grâce. La différence, qui tranche avec l’histoire de sa lignée est ailleurs: Zacharie serait le nom donné par un homme, le nom d'un père humain et le rappel d'une lignée humaine; tandis que Jean est le nom que Dieu a donné, une sorte de nom-programme pour la vie de celui qui deviendra le précurseur. Le Seigneur lui-même a nommé l'enfant du vieil homme, et c'est là qu'est tout le mystère. Lors de la création, selon la théologie imagée de la Genèse, Dieu avait demandé à l'homme de nommer tous les êtres qui formaient son monde; et voilà qu'à l'inverse Dieu se réserve de nommer certains enfants des hommes, ceux sur qui d'avance il pose sa main. Comme pour rattraper, remettre peut-être les choses à l’endroit, ou au moins dans le bon sens… Jean, « Dieu fait grâce »… le nom programme de celui qui 30 ans plus tard lui ouvrira la voie et la voix !