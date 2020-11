Tabac, confinement & coronavirus : un mélange explosif ?

Habituellement, novembre rime avec mois sans tabac. Mais cette année, il rime aussi avec confinement. Et être confiné chez soi peut représenter une difficulté mentale et morale en plus pour arrêter de fumer. Une étude de Santé Publique France montre d'ailleurs que les Français ont davantage fumé durant le premier confinement : 27% des fumeurs déclarent avoir augmenté leur consommation, tandis que 19% déclarent avoir diminué. Stress, temps ou ennui sont des facteurs qui peuvent pousser à consommer plus.