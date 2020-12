A Taizé, quand les frères se font pâtissiers

La rencontre européenne des jeunes se poursuit. Une rencontre organisée virtuellement depuis Taizé, et non pas en Italie comme c’était prévu, à cause du coronavirus… L’épidémie a donc bouleversé cette traditionnelle rencontre, mais, plus que ça, elle a aussi bouleversé le quotidien des frères de Taizé.

Ils vivent habituellement de la vente de leurs produits, notamment la poterie ou bien des CD, mais leur boutique étant fermée, ils ont décidé de confectionner des biscuits qu’ils vendent notamment sur les marchés, mais aussi en ligne.