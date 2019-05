"Tandis qu’il les bénissait, il était emporté au ciel" (Lc 24, 46-53)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples,

leur dit :

« Il est écrit que le Christ souffrirait,

qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour,

et que la conversion serait proclamée en son nom,

pour le pardon des péchés,

à toutes les nations,

en commençant par Jérusalem.

à vous d’en être les témoins.

Et moi, je vais envoyer sur vous

ce que mon Père a promis.

Quant à vous, demeurez dans la ville

jusqu’à ce que vous soyez revêtus

d’une puissance venue d’en haut. »

Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie ;

et, levant les mains, il les bénit.

Or, tandis qu’il les bénissait,

il se sépara d’eux

et il était emporté au ciel.

Ils se prosternèrent devant lui,

puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande joie.

Et ils étaient sans cesse dans le Temple

à bénir Dieu.

Source : AELF



Méditation Jean-Pierre Sternberger

L'ascension réjouit nos contemporains d'un long temps de repos au soleil de mai. Mais pour nous chrétiens, en quoi est-ce une fête ?

Ne fait-on pas aujourd'hui mémoire de la séparation d'avec le Christ ?

Nous lisions hier la parole de Jésus adressée aux disciples le soir de son arrestation : "votre tristesse se changera en joie". Et ce matin, nous lisons qu'après l'ascension du Christ, les disciples "retournèrent à Jérusalem avec une grande joie". C'est donc une fête joyeuse qui nous est donnée aujourd'hui. Joyeuse et paradoxale.

Un adieu peut être joyeux. Justement parce qu'il s'agit d'un a Dieu. Le Fils monte au Père, il va à Dieu. Nous ne sommes pas dans une logique de séparation mais de bénédiction qui consiste pour celui qui bénit à remettre "à Dieu" celles et ceux qu'il aime. C'est ce que fait le Christ dans ce récit de l'évangile. Il bénit, il remet à Dieu des disciples qui retournent joyeux à Jérusalem.

Une page se tourne et le récit continue. Désormais, c'est l'Esprit du Christ qui va accompagner chaque apôtre sur les routes du monde et jusque dans ses désaccords avec les autres chrétiens. Car Paul, Jacques, Pierre ne seront pas d'accord sur tout. Mais, jusque dans leurs différences, c'est le même Esprit du Christ qui leur permettra de surmonter les désunions et de vivre l'unité de l'Église.

Aussi Seigneur, renouvelle pour nous aujourd'hui la joie de ton Esprit. Amen