Téléphoner au volant c'est 3 fois plus de risques d'accidents, les SMS 23 fois!

Sanef lance une campagne contre les dangers du téléphone au volant, et autres distractions.

La société autoroutière du Nord et de l'Est constate un relâchement ces derniers mois notamment de la part des chauffeurs routiers, moins concentrés à cause des téléphones et écrans. Pour rappel, un appel au volant multiplie le risque d'accident par 3, et l'envoi d'un SMS par 23 ! Une étude de la Sanef révèle que 20% des conducteurs de poids lourds mordent sur la bande d'arrêt d'urgence. Cela met en danger la vie des personnels qui interviennent sur le bas-côté.