Eh bien pour une fois, remarquons-le, c’est un mot bien

français et en rien anglais. Il est attesté en langue écrite

en 1978, et on n’a pas trop de mal à comprendre qu’il a

été contruit avec le préfixe grec télé, qui veut dire au

loin, et travail, en somme « travail à distance ».

Alors attention aux puristes, il a quelques caractéristiques

grammaticales, au pluriel nous dit le Petit Robert, il faut

dire des « télétravails » avec un s à travail donc.

Et bien sûr la définition offerte est sans surprise : « activité

professionnelle exercée hors de l’entreprise, notamment

à domicile, grâce à la télématique ».

Enfin, en 1978, naissait les mots télétravailleuse et télétravailleur, ceux

se livrant donc à différents télétravails, et pas

télétravaux…

Alors quand je dis que c’est un mot français, pas de doute, mais c’est en 1972 que les

Américains à Washington imaginent le mot « telework »

qu’on repère dans la presse, signé par un journaliste

Jack lShiff, pendant que Jack Nilles, considéré comme

l’inventeur du télétravail, lançait de son côté ce qu’il a

appelé le Telecommuting, en fait le mot qui a été retenu

en anglais. Il va sans dire que tout cela ne fut et ne reste

possible que par le développement extraordinaire des

technologies de l’information et de la communication,

ce qu’on appelle les TIC, tout ce qui est numérique,

accéléré par le haut-débit qui a aussi changé la donne.

Le télétravail a pour contraire le « travail sur site »,

c’est-à-dire dans son entreprise. En fait, on distingue

différents types de télétravail.

Oui et hélas, un mot anglais a fait surface, comme free

lance, à traduire par travailleurs indépendants

pratiquant le « télétravail entrepreneurial ». Et on

distingue aussi le mode dit nomade, ou alterné, mais

aussi en télécentre. Le nomade est celui qui voyage et se

déplace toujours avec son ordinateur pour continuer de

travailler. Eh bien voilà je suis un nomade. Mais à dire

vrai, en ce moment nous sommes tous sédentaires.

Ah vite, vite, que le virus me laisse de nouveau être un

nomade…