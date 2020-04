"Telle est la volonté de mon Père : que celui qui voit le Fils.." (Jn 6, 35-40)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus disait aux foules :

« Moi, je suis le pain de la vie.

Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ;

celui qui croit en moi n’aura jamais soif.

Mais je vous l’ai déjà dit :

vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas.

Tous ceux que me donne le Père

viendront jusqu’à moi ;

et celui qui vient à moi,

je ne vais pas le jeter dehors.

Car je suis descendu du ciel

pour faire non pas ma volonté,

mais la volonté de Celui qui m’a envoyé.

Or, telle est la volonté de Celui qui m’a envoyé :

que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés,

mais que je les ressuscite au dernier jour.

Telle est la volonté de mon Père :

que celui qui voit le Fils et croit en lui

ait la vie éternelle ;

et moi, je le ressusciterai au dernier jour. »



Source : AELF

Méditation Père Jean-Marie Petitclerc

Il m’arrive bien souvent de rencontrer des adolescents qui m’avouent : « De toute façon, je n’y crois plus à ce que l’on m’a raconté au catéchisme. Tu sais, j’ai prié Dieu … et je n’ai rien obtenu de ce que j’ai demandé. » Et moi de leur répondre : « Si je comprends bien ton point de vue, Dieu est là pour faire ta volonté. C’est toi qui décides comment les choses doivent se passer, et tu pries Dieu pour qu’il en soit ainsi ! Sache que tel n’est pas le point de vue de Jésus : « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé. » En fait, prier, c’est d’abord écouter Dieu te prier. Et ce qu’il le souhaite, c’est qu’aucun homme ne se perde. Dans cette page d’évangile, Jésus te rappelle ta mission : veiller sur chacun de tes camarades. C’est ce qu’avait si bien compris un adolescent de ton âge, Dominique Savio, élève de Don Bosco.

Nous voici tous invités à annoncer que chaque homme est appelé à ressusciter au dernier jour. N’allons par ergoter sur le thème : s’agit-il du dernier jour de sa vie ? ou du dernier jour du monde ? Car la mort nous fait définitivement sortir de l’espace-temps. Le paradis n’est pas un lieu, comme trop souvent on se l’imagine, mais une relation d’amour. Et raisonner en termes d’avant/après n’a guère de sens face à la mort. Voilà pourquoi Jésus parle de la vie éternelle au présent, et non pas au futur. Tout homme a (et non pas aura) la vie éternelle.

Oui, c’est ici et maintenant, en ce temps de confinement, qu’il nous faut apprendre à expérimenter la vie éternelle, en vivant dès à présent de ce que la mort ne peut pas détruire, à savoir l’amour.