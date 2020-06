Témoignage d'une infirmière mayennaise : " l'isolement perdure en EHPAD "

On a senti beaucoup de solidarité et d’empathie mutuelles lors de ces semaines de confinement.

Aujourd’hui, nous savourons la levée de nombre de restrictions. Que cette liberté retrouvée ne nous fasse oublier ceux qui continuent à vivre l’isolement et les restrictions. Isabelle Rupin de radio Fidélité Mayenne a tendu son micro à une infirmière en ehpad.