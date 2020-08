"Tenez-vous prêts" (Mt 24, 42-51)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Veillez,

car vous ne savez pas quel jour

votre Seigneur vient.

Comprenez-le bien :

si le maître de maison avait su

à quelle heure de la nuit le voleur viendrait,

il aurait veillé

et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison.

Tenez-vous donc prêts, vous aussi :

c’est à l’heure où vous n’y penserez pas

que le Fils de l’homme viendra.

Que dire du serviteur fidèle et sensé

à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison,

pour leur donner la nourriture en temps voulu ?

Heureux ce serviteur

que son maître, en arrivant, trouvera en train d’agir ainsi !

Amen, je vous le déclare :

il l’établira sur tous ses biens.

Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même :

“Mon maître tarde”,

et s’il se met à frapper ses compagnons,

s’il mange et boit avec les ivrognes,

alors quand le maître viendra,

le jour où son serviteur ne s’y attend pas

et à l’heure qu’il ne connaît pas,

il l’écartera

et lui fera partager le sort des hypocrites ;

là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. »



Source : AELF

Méditation Père Michel Quesnel

« Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera à son travail ! » Voilà une Béatitude que l’on ne cite pas souvent. Et pourtant, c’en est une, moins paradoxale que celles que Jésus prononce au début du Sermon sur la Montagne, mais c’en est une. Ici, nous sommes dans le Sermon sur la Fin des temps, que l’on appelle parfois Discours eschatologique.

Nous n’avons à faire que notre métier d’homme, en sachant que notre maître peut venir nous inspecter sans nous prévenir. Ce sera le cas pour les humains qui vivront les derniers jours de notre planète Terre ; peut-être en ferons-nous partie, nous ne le savons pas ; l’humanité fait tout ce qu’elle peut pour que cette fin soit proche. Ce sera certainement le cas pour toute personne humaine au jour de sa mort.

Alors, qu’avons-nous à faire d’ici là ? Jésus ne donne pas beaucoup de précisions, car faire le bien peut prendre des formes très diverses. Les précisions qu’il donne concernent ce qu’il ne faut pas faire : frapper nos compagnons, boire avec les ivrognes… Autrement dit calquer notre conduite sur ceux qui vivent n’importe comment et qui brutalisent leurs frères. Il n’est pas besoin de les frapper physiquement pour les brutaliser. On peut blesser et faire du tort de bien des manières.

« Toujours prêt » : c’est la devise que les scouts reçurent de Sir Arthur Baden Powell, dont il serait stupide de déboulonner la statue. C’est un appel pour les adolescents et aussi pour les adultes. Donne-nous, Seigneur, cette vigilance qui n’est pas la peur, mais qui, sur fond de confiance, nous conduit à inventer le bien qui fait grandir nos frères ; qui leur donne un supplément d’humanité et de bonheur.