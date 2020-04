Voilà un mot qui prend un sens différent selon qu’on lui adjoint ou non une majuscule. Sans majuscule, me voilà avec celle dévoue aux taupes qui adorent transformer mon jardin en relief montagneux. Et avec une majuscule, voici notre planète à laisser respirer et dont c’est aujourd’hui la Journée internationale. Volontiers parce qu’en fait, si la Journée mondiales de la Terre ne date que du 22 avril 1970, crée par le sénateur américain Gaylord Nelson, encourageant notamment les étudiants à mettre sur pied des projets de sensibilisation à l’environnement, il va de soi que ladite terre bénéficie d’une vénérable ancienneté et nous survivra. En tant que troisième planète la plus proche du soleil et cinquième plus grande en taille de notre système solaire, on lui attribue quatre milliards et demi d’année : ça en fait des bougies pour son gâteau d’anniversaire qu’on va donc fixer le 22 avril, avec l’idée qu’il faut qu’elle soit respirable pour longtemps encore. Le mot terre vient du latin terra avec déjà les principaux sens repérés en langue française, où le mot terre est attesté dès le Xe siècle. On a du plaisir à relire la première définition donnée par Richelet en 1680 dans son Dictionnaire: « Terre. Ce mot signifiant l’un des quatre éléments n’a point de pluriel. » Eh bien oui il y a les terres grasses ou sablonneuse, mais il n’y a qu’une planète : la Terre. La première définition est presque belle : « C’est le globe de la terre laquelle est la demeure & la nourriture des hommes & des animaux ». Magnifique définition ainsi complétée : « La terre est finie, elle est ronde & immobile ». Pas question alors de s’inquiéter pour sa santé. Ce qui détonne avec quelques citations d’aujourd’hui. Exactement. Deux seulement. L’une de Jacques Attali dans son Dictionnaire du XXIe siècle : « Terre : hôtesse de la vie, menacée par son invité ». C’est bien dit. Et puis une autre de Jean Amadou décrivant une scène : « L’orateur à la tribune. D’après mes calculs, la Terre disparaîtra dans quatorze milliards d’année. Un spectateur : Combien ? L’orateur : quatorze milliard d’années. Le spectateur : Ah, vous me rassurez, j’avais entendu quatorze millions d’années… Un petit million d’années, ce serait déjà pas mal, non ?