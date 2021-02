Terre Sainte Magazine fête ses 100 ans

Destiné aux pèlerins, Terre Sainte Magazine publie tous les deux mois 60 pages consacrées à l’actualité des chrétiens de la région, à l’histoire, l'archéologie des lieux saints, la vie des peuples qui vivent sur place et aspirent à la paix. "La Terre Sainte c’est le lieu de l’incarnation", affirme Marie Armelle Beaulieu, rédactrice en chef du magazine.

La revue est donc née il y a un siècle, en 1921. La Terre Sainte est alors sous mandat britannique et les pèlerins commencent à venir fouler la terre du Christ. Des pèlerins toujours plus nombreux pour qui le magazine devient une manière de garder un lien avec la Terre Sainte. Un lien d’autant plus important depuis un an car les pèlerinages sont à l’arrêt en raison de la pandémie de Covid-19. "Les pèlerins font partie de l’ADN de cette Terre. Ils ne sont pas de passage. C’est une Église qui est ce poumon des chrétiens qui viennent du monde entier pour la faire vivre", assure Marie Armelle Beaulieu.

Aujourd’hui Terre Sainte Magazine doit relever plusieurs défis, celui de numériser les 671 numéros, 25 000 pages et plus de 7000 articles publiés depuis un siècle. Une mission en ce sens a été confiée à l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques. Autre défi, la création d’une version numérique de la revue. Car l’enjeu pour le magazine qui compte aujourd’hui 6000 abonnés, c’est bien de toucher un public plus large. Pour en savoir plus rendez-vous sur leur site.