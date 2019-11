Thanksgiving: comment les Etats-Unis rendent grâce à Dieu

Thanksgiving, en français : "action de grâce". C'est une fête qui remonte au 26 novembre 1620. A l’époque les premiers immigrants anglais en Amérique décrètent trois jours de remerciement à Dieu pour avoir survécu aux épidémies et obtenu des récoltes abondantes.

A cette occasion, les Amérindiens leur offrent des dindes sauvages. Au début de l’histoire américaine, Thanksgiving était célébrée seulement dans certaines régions des États-Unis. Mais en 1789, le président George Washington en a fait une fête nationale. En 1941, le Congrès américain a décrété que Thanksgiving devenait un jour férié au même titre que la fête nationale du 4 juillet.



Qelles sont les traditions de la fête de Thanksgiving ?

Le jour de la fête de Thanksgiving, les Américains mangent plus de 45 millions de dindes. Mais chaque année, il appartient au président des Etats-Unis de grâcier l’une d’elle. Cette année, Donald Trump a grâcié à la Maison-Blanche une dinde nommée Butter. Ce geste signe toujours le début des festivités marquées par une parade dans les rues de New York, organisée par les grands magasins. Thanksgiving, pour certains Américains c’est une fête encore plus importante que Noël parce que Dieu a béni l’Amérique.



Les évêques américains aussi célèbrent Thanksgiving

De nombreuses messes vont être célébrées aujourd’hui outre-Atlantique. Le Président de la Conférence des Evêques catholiques des Etats-Unis a publié un message pour ce jour de fête: "ce jeudi, notre nation fera une pause pour rendre grâce à Dieu pour les abondantes bénédictions qu'Il nous a concédés. Il s'agit d'une tradition de reconnaissance qui se transmet depuis avant même la fondation de notre pays. [...] Différents comme nous sommes, soyons unis par le fait d'être débiteurs de Dieu et par notre volonté de Lui dire merci !". God bless America.