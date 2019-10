​Thierry Breton, la « perle rare » d’Emmanuel Macron ?

Ce qui est certain c’est que le choix d’Emmanuel Macron de proposer Thierry Breton coche beaucoup de cases que son choix précédent, Sylvie Goulard, ne cochait pas vraiment. Emmanuel Macron devait arbitrer entre deux types de profils pour assumer la charge très lourde d’un portefeuille qui couvre des politiques aussi diverses que celles du Marché intérieur, du Numérique, de l’industrie notamment en matière spatiale et d’armement, de la Culture et de l’audiovisuel : celui d’un poids lourd politique et celui d’un expert.

Avec Sylvie Goulard, Emmanuel Macron avait clairement fait le choix du premier type de profil. Connue et reconnue pour son engagement européen, Sylvie Goulard n’avait pourtant aucune véritable expérience dans ces différents champs politiques. Au contraire, Thierry Breton, en passant sa vie entre les sphères politiques et industrielles, a démontré sa compétence sur la grande majorité des sujets qu’il aura à traiter. Avec Thierry Breton, Emmanuel Macron fait un choix plus équilibré et montre qu’il a entendu certaines des critiques adressées par les parlementaires européens – ce qui est bien venu.

Après l’annonce du rejet de la candidature de Sylvie Goulard, Emmanuel Macron a insisté sur l’importance du périmètre du portefeuille qu’il avait négocié.

Est-ce que l’objectif de préserver le portefeuille de la France est atteint avec un tel profil ?

Avant de vous répondre sur le fond, je voudrais souligner un point particulièrement important. Le portefeuille de Thierry Breton n’est, en aucun cas, le portefeuille de la France. Au jour où la Commission von der Leyen sera investie, Thierry Breton deviendra le Commissaire au Marché intérieur de tous les Européens et n’a pas vocation à représenter la France au sein de la Commission. Les raccourcis du Président français qui parle du portefeuille de la France sont sans doute compréhensibles mais sont néanmoins trompeurs. Les Commissaires européens – tous comme les députés européens, d’ailleurs – sont là pour défendre l’intérêt général européen et pas les intérêts nationaux de leurs Etats d’origine.

Après, pour répondre à votre question, je pense que oui pour l’essentiel, le portefeuille pourra être préservé. Les problèmes potentiels de conflits d’intérêts posés par les fonctions actuelles de Thierry Breton à la tête d’ATOS ne me semblent pas de nature à compromettre une partie trop importante de ce portefeuille.

Encore une fois, le profil de Thierry Breton est de nature à rassurer les Parlementaires européens. Et, pour l’heure aucune affaire majeure ne semble remettre en cause sa probité. Qui plus est, et je terminerai par là, au vu de son parcours, et notamment de son combat à la tête d’ATOS pour que l’Europe tienne la dragée haute aux Américains et aux Chinois en matière de supercalculateur, il devrait être capable de démontrer qu’il pourra donner corps à l’objectif de souveraineté technologique défini par Ursula von der Leyen.