Thierry Cubizolles : "Une attaque a été constatée la semaine dernière sur une brebis"

Le plan loup sera t-il modifié? Le groupe national loup se réunit aujourd'hui à Lyon. Des scientifiques, des éleveurs et des Ong environnementales vont discuter de la révision de ce texte. On fait le point sur la situation en Haute Loire et les enjeux de cette possible modification avec Thierry Cubizolles, président de la FDSEA 43. Il l'invité de RCF.