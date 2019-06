Thierry GAY, directeur régional Bourgogne GRDF- développement du gaz VERT

100% de gaz vert en CO, d’ici 2050.

C’est l’objectif d’une convention passée entre le SICECO, les maires ruraux de CO et GRDF.

On parle là du Méthane.

Les agriculteurs vont progressivement en produire plus, et le réseau de distribution va s’étendre.

On en parle avec Thierry GAY, directeur territorial régional Bourgogne de GRDF.