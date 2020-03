Thierry Grimaldi : "La colère est retombée, il faut trouver des solutions".

Le BTP en tension depuis l’annonce du confinement. Les fédérations et syndicats de la profession dénonçaient un flou autour des règles de sécurité applicables sur un chantier. Des divisions entre professionnels sont apparues sur la poursuite ou non de certains travaux. Gouvernement et artisans ont trouvé un accord ce week-end. On en parle ce matin avec le président de la CAPEB de Haute-Loire, Thierry Grimaldi.