Tiffany-LVMH : un mariage compromis

L’avenir entre le numéro un mondial du luxe et l’enseigne de joaillerie américaine ne sera pas pavé de diamants. Au lendemain des fiançailles rompues, LVMH est passé à son tour hier à l'attaque sur le plan judiciaire contre le groupe américain, connu pour le film Breakfast at Tiffany’s, en français : Diamants sur canapé. «Mauvaise foi», «mauvais résultats», «diffamation»... LVMH n'a pas mâché ses mots pour expliquer son intention de saisir la justice outre-Atlantique, éloignant un peu plus la perspective d'un mariage qui s'annonçait comme le plus faste du siècle dans le luxe, avec plus de 16 milliards de dollars dans la corbeille de la mariée américaine.

Aussi incroyable que ça puisse paraître, au gouvernement français LVMH dit avoir « pris connaissance » d’une lettre de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, lui demandant « de différer l’acquisition de Tiffany au-delà du 6 janvier 2021 », afin, je cite de « prendre part aux efforts de notre pays pour défendre ses intérêts nationaux ». Défendre ses intérêts nationaux…LVMH, c’est du luxe, pas de la défense… C’est assez stupéfiant. En fait, explique le ministre, « la France réfléchit à des mesures pour dissuader les autorités américaines de mettre en place des droits de douane sur certains produits français », « en particulier dans le secteur du luxe, en réaction à l’adoption par Paris d’une taxe sur les produits numériques ». Par conséquent, souligne Jean-Yves Le Drian, « les projets d’investissement d’entreprises françaises dans les secteurs pouvant faire l’objet de sanctions doivent être réévalués ». On dirait du Trump dans le texte…

Sur la forme, le groupe de Bernard Arnault a le doigt sur la couture du pantalon. Il ne fait, dit-il, que répondre à la demande du gouvernement français. Mais en réalité, l’homme le plus riche de France, son patron, n’est pas mécontent de cette évolution. Car depuis le confinement, beaucoup d’analystes doutaient de la volonté de LVMH d’aller au bout de l’opération, surtout au prix payé. Comme d’autres, Tiffany a dû fermer beaucoup de ses boutiques en raison du confinement. Il a affiché une perte nette entre février et avril. 16 milliards de dollars pour une entreprise qui perd de l’argent, ça fait cher… Selon l’agence Bloomberg, il aurait demandé au gouvernement français de l’aider à se sortir de cette impasse.

Une bataille devant les tribunaux va sans doute avoir lieu. Un domaine dans lequel LVMH s’est toujours distingué : Bernard Arnault a toujours fait travailler les plus grands avocats. Mais même si les Etats-Unis sont un pays où la vie économique est très judiciarisée, tout la question est savoir quelle y seront les conséquences d’un tel conflit pour l’image du géant mondial du luxe...