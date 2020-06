"Ton Père qui voit dans le secret te le rendra" (Mt 6, 1-6.16-18)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Ce que vous faites pour devenir des justes,

évitez de l’accomplir devant les hommes

pour vous faire remarquer.

Sinon, il n’y a pas de récompense pour vous

auprès de votre Père qui est aux cieux.

Ainsi, quand tu fais l’aumône,

ne fais pas sonner la trompette devant toi,

comme les hypocrites qui se donnent en spectacle

dans les synagogues et dans les rues,

pour obtenir la gloire qui vient des hommes.

Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense.

Mais toi, quand tu fais l’aumône,

que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite,

afin que ton aumône reste dans le secret ;

ton Père qui voit dans le secret

te le rendra.

Et quand vous priez,

ne soyez pas comme les hypocrites :

ils aiment à se tenir debout

dans les synagogues et aux carrefours

pour bien se montrer aux hommes quand ils prient.

Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense.

Mais toi, quand tu pries,

retire-toi dans ta pièce la plus retirée,

ferme la porte,

et prie ton Père qui est présent dans le secret ;

ton Père qui voit dans le secret

te le rendra.

Et quand vous jeûnez,

ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites :

ils prennent une mine défaite

pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent.

Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense.

Mais toi, quand tu jeûnes,

parfume-toi la tête et lave-toi le visage ;

ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes,

mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret ;

ton Père qui voit au plus secret

te le rendra. »



Source : AELF

Méditation Père Emmanuel Pic

J’entends souvent des chrétiens qui protestent contre le mauvais traitement dont l’Église fait l’objet de la part des médias : on parle plus du Ramadan que du carême, on ne parle que des musulmans et jamais de nous… Sous prétexte de laïcité, on nous interdit bien des choses auxquelles d’autres ont droit.

Outre que cette impression est sans doute injustifiée dans bien des cas, cela ne fait, finalement, que nous rendre davantage fidèles à l’enseignement de Jésus. L’important n’est pas qu’on parle de nous. L’important n’est pas que l’on sache ce que nous faisons. L’important, c’est que notre Père du ciel voit ce que nous faisons, dans le secret.

La discrétion dans l’expression de la foi, c’est une marque de fabrique de Jésus, et c’est ce qu’il recommande à ses disciples.

Quand il vient en aide à son prochain, quand il guérit un malade, quand il pardonne les péchés, il demande de ne le dire à personne, malgré l’envie qu’on a de le crier sur tous les toits.

Quand il prie, il se retire dans la montagne et tous ses disciples se demandent où il a bien pu passer, ont l’impression qu’il les a laissés tomber.

À ceux qui lui demandent pourquoi il ne jeûne pas, il répond que ce n’est pas le moment, ce qui finit par lui donner une mauvaise réputation : « Les disciples de Jean jeûnent, et le Fils de l’Homme est un glouton et un ivrogne. »

De même, pour nous qui sommes ses disciples : quand tu pries, retire-toi dans ta chambre ; quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite ; quand tu jeûnes, lave-toi le visage et parfume-toi la tête. Tout cela, c’est pour Dieu que tu le fais. Si tu trouves qu’on ne parle assez de toi, de nous, rappelle-toi cette invitation du Christ à la discrétion.