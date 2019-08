"Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?" (Mt 20, 1-16)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples cette parabole :

« Le royaume des Cieux est comparable

au maître d’un domaine qui sortit dès le matin

afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne.

Il se mit d’accord avec eux

sur le salaire de la journée : un denier,

c’est-à-dire une pièce d’argent,

et il les envoya à sa vigne.

Sorti vers neuf heures,

il en vit d’autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire.

Et à ceux-là, il dit :

“Allez à ma vigne, vous aussi,

et je vous donnerai ce qui est juste.”

Ils y allèrent.

Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures,

et fit de même.

Vers cinq heures, il sortit encore,

en trouva d’autres qui étaient là et leur dit :

“Pourquoi êtes-vous restés là,

toute la journée, sans rien faire ?”

Ils lui répondirent :

“Parce que personne ne nous a embauchés.”

Il leur dit :

“Allez à ma vigne, vous aussi.”

Le soir venu,

le maître de la vigne dit à son intendant :

“Appelle les ouvriers et distribue le salaire,

en commençant par les derniers

pour finir par les premiers.”

Ceux qui avaient commencé à cinq heures s’avancèrent

et reçurent chacun une pièce d’un denier.

Quand vint le tour des premiers,

ils pensaient recevoir davantage,

mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’un denier.

En la recevant,

ils récriminaient contre le maître du domaine :

“Ceux-là, les derniers venus, n’ont fait qu’une heure,

et tu les traites à l’égal de nous,

qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur !”

Mais le maître répondit à l’un d’entre eux :

“Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi.

N’as-tu pas été d’accord avec moi pour un denier ?

Prends ce qui te revient, et va-t’en.

Je veux donner au dernier venu autant qu’à toi :

n’ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ?

Ou alors ton regard est-il mauvais

parce que moi, je suis bon ?”

C’est ainsi que les derniers seront premiers,

et les premiers seront derniers. »

Source : AELF



Méditation Père Sébastien Antoni

Insupportable ! Aberrant ! Comment voulez-vous qu’une entreprise fonctionne si certains pointent à 16h et repartent à 17h comme tous ceux qui travaillent depuis le matin… ? Avec, à la clé, le même salaire ! Folie non ? Ou plutôt heureuse nouvelle : le Royaume n’est pas une entreprise ! Il ne se gère pas comme une entreprise… et même si l’Église n’est pas le Royaume, elle ne se gère sans doute pas non plus, ou ne devrait pas… se gérer comme une entreprise ! L’Église qui a mission de manifester le message de l’Évangile dans le monde, montre-t-elle bien qu’il plaît à Dieu d’accueillir largement et d’offrir sa grâce indépendamment du temps passé à son service ? Vu du Royaume il n’y a aucun rapport entre le service et la rétribution ! Dieu donne tout à tout le monde ! Point ! Mais que c’est dur à accepter, avouons-le ! Ceux qui vivent dans une logique d’une certaine justice grincent des dents en lisant ce texte ! Non ? Ou alors… ou alors… il faut aller encore un peu plus loin et comprendre ce texte autrement… Et si, finalement, Jésus nous disait une vérité bien plus profonde… s’il nous affirmait, presque malicieusement, que malgré tout ce que nous pensons de nous-mêmes comme étant des chics filles et des bons garçons, bien engagés à la suite du Seigneur… nous étions en fait, incapables d’évaluer la vérité de notre engagement, le coût et la valeur de notre travail et de celui des autres… comme annonceur, témoins de l’Évangile dans le champ du monde ?… Qui sait ce qu’on fait les ouvriers de la onzième heure, pendant ces dix premières heures du jour où ils étaient, selon nos présupposés, inactifs ? Ils attendaient leur heure… attendre son heure… « Sans doute l’avez-vous remarqué, écrit le poète Christian Bobin, notre attente est toujours comblée par surprise. Comme si ce que nous espérons était toujours inespéré. Comme si la vraie formule d’attendre était celle-ci : ne rien prévoir, sinon l’imprévisible ; ne rien attendre sinon l’inattendu… Dieu sait féconder notre attente du Royaume… voilà le secret de cette parabole !