Tours distribue ses masques

>La ville de Tours s'apprête à distribuer des masques pour ses habitants. Plus de 8500 sont partis ce jeudi par la poste pour les plus de 80 ans qui devraient les recevoir la semaine prochaine !



>24h de vélo, depuis chez soi, en visioconférence. C'est le défi sportif d'un club de cyclisme. On vous en parle dans ce journal.



>Du beau temps pour bien finir la semaine. Avec en début de soirée seulement un risque d'orages dans le sud du département.