Tours: Un monument pour les "héros du quotidien"

> Déconfinement sur les rails, La SNCF et la région Centre Val de Loire dévoilent leur stratégies: Mise en place de coupons pour les abonnés, réservation sur trains désignés pour les autres… Objectif : garantir la sécurité sanitaire et attirer toujours autant de monde



>Bientôt à Tours: Un lieu de mémoire pour les victimes de l'épidémie et les 'héros du quotidien'. C'est ce qu'a annoncé le maire, Christophe Bouchet, ce weekend. L'occasion pour lui de préciser que malgré le déconfinement, il faut rester vigilant.



>Après les grosses pluies d'hier, on retrouvera les éclaircies. Jusqu'à 15° au thermomètre.