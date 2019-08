"Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce" (Mt 22, 1-14)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus se mit de nouveau à parler

aux grands prêtres et aux anciens du peuple,

et il leur dit en paraboles :

« Le royaume des Cieux est comparable

à un roi qui célébra les noces de son fils.

Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités,

mais ceux-ci ne voulaient pas venir.

Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux invités :

“Voilà : j’ai préparé mon banquet,

mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ;

tout est prêt : venez à la noce.”

Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent,

l’un à son champ, l’autre à son commerce ;

les autres empoignèrent les serviteurs,

les maltraitèrent et les tuèrent.

Le roi se mit en colère,

il envoya ses troupes,

fit périr les meurtriers

et incendia leur ville.

Alors il dit à ses serviteurs :

“Le repas de noce est prêt,

mais les invités n’en étaient pas dignes.

Allez donc aux croisées des chemins :

tous ceux que vous trouverez,

invitez-les à la noce.”

Les serviteurs allèrent sur les chemins,

rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent,

les mauvais comme les bons,

et la salle de noce fut remplie de convives.

Le roi entra pour examiner les convives,

et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noce.

Il lui dit :

“Mon ami, comment es-tu entré ici,

sans avoir le vêtement de noce ?”

L’autre garda le silence.

Alors le roi dit aux serviteurs :

“Jetez-le, pieds et poings liés,

dans les ténèbres du dehors ;

là, il y aura des pleurs et des grincements de dents.”

Car beaucoup sont appelés,

mais peu sont élus. »

Source : AELF



Méditation Père Sébastien Antoni

22 août : (Mt 22, 1-14)

Il faut faire le deuil de nos idoles… ! Le deuil de nos idoles que nous projetons sur Dieu ! Dieu est rarement celui que l’on se représente, celui qu’on attend non ? Mais… il en est de même pour Dieu aussi envers nous ! Je ne suis peut-être pas non plus celui que Dieu attendait ! C’est l’un des sens de notre texte aujourd’hui. Tout est préparé, de manière grandiose, sans regarder à la dépense… toute la salle est parée et décorée… mais les premiers concernés par ce repas, ne viennent pas ! Les pharisiens sont visés, comme tous ceux qui aujourd’hui encore pensent détenir, à eux tous seuls, la vérité ! Mais… la vérité c’est Jésus… et personne ne le détient, le maîtrise, l’encadre, le possède… L’Évangile passe son temps à vouloir nous dissuader de rêver de lui mettre la main dessus. Penser détenir la vérité, c’est ne plus en avoir besoin, ne plus la désirer… ne plus en avoir faim et soif et donc décliner l’invitation à un repas parce que l’on n’a plus faim ! Celui qui se suffit, qui n’a plus envie de découvrir, apprendre celui qui boude devant un bon plat à découvrir qui ne veut pas comme un enfant en prendre alors qu’on lui murmure : goûte, essaye, cherche, cultive ton goût, apprend de nouvelles saveurs… Dieu destinait sa fête à ceux qui le connaissent… ou croient le connaître… hélas ils ont préféré trouver mille prétextes pour ne pas venir… perdre leur temps avec Lui ! Terrible constat non ? Alors Dieu invite ceux qui n’étaient pas prévus, ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui ne sont pas blasés de ses mots, de son amour… Au bon et au méchant, l’invitation est lancée, ce n’est pas la morale qui distingue les proches de Dieu… de ceux qui seraient plus lointains… c’est le désir l’ouverture à l’inattendu qui fait la vraie différence. Venir à la table du Seigneur n’est possible que pour ceux qui désirent Dieu et qui savent qu’ils ont encore tant à apprendre sur lui… et qui n’en restent pas à ce qu’ils pensent en avoir compris, qui se défont de leurs idoles construites…