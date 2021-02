"Tous ceux qui touchèrent la frange de son manteau étaient sauvés" (Mc 6,53-56)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là,

après la traversée,

abordant à Génésareth

Jésus et ses disciples accostèrent.

Ils sortirent de la barque,

et aussitôt les gens reconnurent Jésus :

ils parcoururent toute la région,

et se mirent à apporter les malades sur des brancards

là où l’on apprenait que Jésus se trouvait.

Et dans tous les endroits où il se rendait,

dans les villages, les villes ou les campagnes,

on déposait les infirmes sur les places.

Ils le suppliaient de leur laisser toucher

ne serait-ce que la frange de son manteau.

Et tous ceux qui la touchèrent

étaient sauvés.



Source : AELF

Méditation Père Michel Quesnel

Au départ, Jésus avait envoyé ses disciples vers Bethsaïde, sur la rive orientale du lac de Tibériade. Mais pendant la traversée, il les avait rejoints en marchant sur les eaux et, finalement, ils abordent à Génésareth, sur la rive juive, près de l’endroit où avait eu lieu la multiplication des pains. Jésus prend alors le risque d’être reconnu, et cela ne manque pas. Les foules affluent pour le rejoindre.

Elle est ambiguë, cette foule. Un peu plus tôt dans l’évangile de Marc, elle avait été tellement insistante que Jésus avait dû prendre ses distances pour éviter d’être écrasé sous l’afflux des quémandeurs. Maintenant, c’est différent, il se laisse faire. Une telle force émane de lui que certaines personnes se trouvent guéries rien qu’en touchant la frange de son manteau. Cela s’était déjà produit avec une femme ayant des pertes de sang pendant que Jésus se rendait chez Jaïre. Peut-on résister devant tant de misère ?

Il est vrai que la pauvreté et la misère des autres agressent, quand on va bien. Inévitablement on culpabilise : pourquoi ai-je de quoi me loger et me nourrir alors que d’autres vivent dans la rue en plein hiver et doivent se contenter d’une nourriture frugale ? Jamais je ne pourrai soulager tous ces pauvres. Alors quoi ? Puisque je ne peux venir à bout de toute cette misère, vais-je me contenter de ne rien faire ?

Non. Ne restons pas dans une logique du tout ou rien. Jésus s’est laissé attendrir, je serais lâche de ne pas en faire autant. Ce n’est pas parce que le tout est impossible que je dois me contenter de ne rien faire. Donner et me donner jusqu’à faire un peu mal à mon emploi du temps ou à mon porte-monnaie, c’est le minimum.