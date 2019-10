Tous à l'eau : les athlètes à Doha

J’ai choisi une photo sportive, ce n’est pas si souvent. C’est une photo étonnante, tout de même, car elle est prise d’en haut. Le terrain orange, en terre battue, occupe toute l’image. Et on voit sur les côtés des photographes allongés sur le ventre, de part et d’autre d’athlètes féminines qui sautent dans l’eau.

Elles viennent de franchir une haie sur laquelle on peut apercevoir une banderole « Doha 2019 ». Pas besoin de légende pour comprendre que nous sommes donc aux Championnats du monde d'athlétisme, qui se déroulent donc à Doha, au Qatar.

Tous les photographes sont au même endroit, ils sont tous bien alignés, on peut donc supposer qu’il s’agit de places officielles distribuées par le service de presse, par les organisateurs de ces championnats. Ils ont d’ailleurs sur le dos des dossards avec des numéros – ils sont donc intégrés à l’événement, autorisés par le stade. On peut aussi supposer qu’ils ont choisi leur place, qu’en se mettant autour de cette flaque d’eau, les photographes sont sûrs de faire des images impressionnantes, dynamiques, avec de belles giclures, des brassées d’eau qui donnent du mouvement, un peu de poésie à l’image.

Mais c’est un autre point de vue que j’ai choisi : c’est une image aérienne, que Fabrizio Bench a prise avec un drone. Un point de vue original. Son cadrage le crie haut et fort, d’ailleurs, en laissant les autres photographes dans le champ. Il l’affirme, Fabrizio : il est au dessus de la mêlée…

POURQUOI CES ATHLETES SAUTENT-ELLES DANS DE L’EAU ?

J’ai pensé, comme vous sans doute, aux chaleurs étouffantes dont se sont plaint les sportifs qui participent à ces championnats. On a beaucoup parlé de ces trois mille tuyaux qui diffusent de l'air frais à plein tube, pour faire baisser la température de l’air de quelques degrés. On a parlé de ces abandons, de ces malaises, de ces brancards, de ces sportifs qui tombent. Je me suis dit que cette flaque d’eau faisait partie de ces tentatives désespérées pour faire baisser la chaleur dans le stade. La photo dénoncerait alors ce choix absurde pour la santé des athlètes et pour la planète d'une compétition sportive au Qatar.

Bah oui… Mais non. Ces sportives sont en train de courir le 3000 mètres steeple, une course de demi-fond avec des obstacles, dont une barrière avec rivière… Ici, une simple flaque d’eau. Parfois, on veut lire dans une image ce qui n’y est pas…