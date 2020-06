Tous les voyants sont au vert pour les apiculteurs de la région

En ce mois de juin, les apiculteurs de Drôme et d’Ardèche peuvent avoir le sourire. Les conditions météo ont été bonnes, ces derniers mois, et la baisse des activités humaines a peut être eu des effets bénéfiques. C’est ce que nous expliquera Frédéric Bourgeaud, dans notre 3 questions à. Il est président du syndicat de l’Abeille de Drôme et d’Ardèche.