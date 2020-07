"Très honnêtement il y a quand même pire comme destination !" Conséquence de la crise sanitaire, 87% des Français ont l'intention de voyager dans l'Hexagone pour leurs vacances d'été. L'occasion de redécouvrir un patrimoine religieux riche et varié. Comme le dit le Père Gautier Mornas, "la France est riche d'une multitude de trésors et à l'intérieur de cette multitude de trésors, il y a aussi le patrimoine religieux".

La france riche d'un patrimoine religieux exceptionnel

On estime que la France compte entre 42 et 44.000 lieux de culte, dont certains édifices emblématiques, ceux "qui trustent le haut du pavé patrimonial et touristique", comme le Mont-Saint-Michel, l'abbaye de Senanque, Conques ou encore les cathédrales du nord de la France. Mais il y a aussi "une multitude de petites chapelles rurales, de petites cathédrales provinciales qui méritent tout autant notre intérêt !"

"Vous pouvez choisir n'importe quelle église, même la plus petite, la plus pauvre, la plus reculée, la plus insolite, vous avez au moins dans chacune de ces églises, de ces chapelles, au moins une œuvre d'art qui appelle à la contemplation." Retable, statue, pièce d'orfèvrerie religieuse... autant de témoins de la foi qui animait nos ancêtres.

Le Père Mornas rappelle que "si elles peuvent être dans des postures muséales ou mémorielles", les églises "sont toujours des lieux de culte vivants". Ainsi, visiter une église c'est, d'une certaine manière, "entrer dans la foi de ceux qui habitent encore aujourd'hui ces bâtiment et pourquoi pas se laisser séduire, toucher par une démarche intérieure".

On a tous une histoire particulière avec une église

"On l'a vu lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris", un "drame qui a affecté tout le monde", on a tous une histoire personnelle avec une église. "On a réalisé à ce moment-là qu'on a tous une histoire particulière avec une église." Que ce soit celle où on a été baptisé, celle où un mariage a été célébré, celle où on a enterré un proche, celle que l'on a découvertd lors d'un camp scout...

"Cette période estivale un peu insolite peut être l'occasion de faire de nouveau œuvre de mémoire avec cette église qu'on a fréquentée à un moment donné et qui nous renvoie à notre propre histoire, et puis, nous renvoyant à notre propre histoire, elle nous replace nécessairement dans notre présent et nous ouvre vers l'avenir."