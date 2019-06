"Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous..." (Mt 7, 6.12-14)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré ;

ne jetez pas vos perles aux pourceaux,

de peur qu’ils ne les piétinent,

puis se retournent pour vous déchirer.

Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous,

faites-le pour eux, vous aussi :

voilà ce que disent la Loi et les Prophètes.

Entrez par la porte étroite.

Elle est grande, la porte,

il est large, le chemin

qui conduit à la perdition ;

et ils sont nombreux, ceux qui s’y engagent.

Mais elle est étroite, la porte,

il est resserré, le chemin

qui conduit à la vie ;

et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent.

Source : AELF

Méditation Père MIchel Quesnel

Ne pas donner des perles à des cochons… » La phrase prononcée par Jésus a été reprise dans la vie courante, pour inviter à ne pas mettre entre toutes les mains – ou sous tous les pieds – des biens que les gens sont incapables d’apprécier. Mais qu’est-ce que cela vient faire dans le Sermon sur la Montagne ? A l’époque où Matthieu écrit, la jeune Eglise peut être mise en danger si elle livre à n’importe qui ce qui fait son trésor : les textes dont elle se nourrit, les rites qu’elle célèbre… Tout n’est pas bon à dire à tout le monde. La vérité n’est pas la transparence.

« Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. » Cette invitation n’a pas de rapport avec la précédente. Elle dit en des termes d’apparence banale ce que dit le commandement de l’amour du prochain, qui est une règle d’or pour vivre selon l’Evangile.

Quant à l’histoire de la porte étroite, elle invite à s’investir tout entier dans sa pratique de l’amour. Faut-il en tirer qu’il n’y a que peu d’élus et que l’enfer déborde ? Des prédicateurs l’on lue ainsi. Le grand orateur qu’était Massillon a prononcé à la fin du XVIIe siècle un sermon fameux sur le petit nombre des élus. En fait, Jésus ne s’est jamais prononcé sur la quantité de gens qui peuplent l’enfer et le paradis. Il se contente de mettre en garde. Croire au Dieu miséricordieux peut conduire à la mollesse, à la paresse, à toutes les formes de laisser-aller. Or, l’Evangile est exigeant. A chacun d’inventer sa façon de le vivre. Mais suivre bêtement le troupeau bêlant des insouciants n’est pas un programme.

Donne-nous, Seigneur, de marcher sur les voies que nous trace ton Fils.