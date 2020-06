"Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous..." (Mt 7, 6.12-14)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré ;

ne jetez pas vos perles aux pourceaux,

de peur qu’ils ne les piétinent,

puis se retournent pour vous déchirer.

Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous,

faites-le pour eux, vous aussi :

voilà ce que disent la Loi et les Prophètes.

Entrez par la porte étroite.

Elle est grande, la porte,

il est large, le chemin

qui conduit à la perdition ;

et ils sont nombreux, ceux qui s’y engagent.

Mais elle est étroite, la porte,

il est resserré, le chemin

qui conduit à la vie ;

et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. »



Source : AELF

Méditation Père Sébastien Antoni

"Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré." "Ne jetez pas vos perles aux pourceaux."

S’il est une pente glissante vers la tristesse et la désolation c’est peut-être celle qui ramène tout à nos désirs. Des désirs qui ne tiennent pas compte de la réalité, du concret, de la vie comme elle est… des désirs comme des fuites en avant qui confondent le rêve et la vie. De là viennent la plupart de nos tristesse : nous attendons et exigeons beaucoup des autres, et parce qu’ils ne nous exaucent pas, nous sommes déçus et nous leur en voulons. Nous estimons devoir être reconnu, estimés, valorisés à notre juste valeur, pour ce que nous choisissons, construisons, envisageons… nous voulons être compris quand nous souffrons, consolés quand nous pleurons et même être préférés… oh oui il y en a des désirs… et des beaucoup de désirs inassouvis qui nous paralysent dans des états de frustration. Nous voudrions que notre vie occupe une place de la place beaucoup de place toute la place peut être dans la vie des autres ! Compter pour eux, qu’ils pensent à nous… Et nous mesurons toutes nos relatons à partir de nous-mêmes : les choses, les gens, les proches, les projets tournent autour de nous comme des satellites qui sont orbite autour d’un astre… nous nous prenons pour le centre du monde, désirant que les autres comme les événements doivent servir ! Jésus, en une phrase toute simple, inverse tout : non pas être servi, mais servir, et donner sa vie gratuitement ; non pas être porté, mais porter, avec eux, le fardeau du frère ; non pas être compris, mais comprendre entrer dans la perspective de l’autre ; non pas d'abord être rejoint, mais d'abord se mettre en route vers l'autre ; non pas être aimé à tout prix, mais aimer vraiment coûte que coûte.