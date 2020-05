"Tout est lié", le nouveau webzine de l'Eglise de France

"Tout est lié", c’est le nom de ce magazine en ligne lancé par la Conférence des évêques de France. "Tout est lié" c’est une formule qui revient souvent dans l’encyclique écologique du pape François Laudato Si. Ce webzine s’inscrit dans la démarche initiée par les évêques en novembre, lors de leur assemblée plénière, une large réflexion sur l’écologie intégrale avec plus de 200 laïcs.

Une ligne éditoriale qui privilégie les solutions

La vocation de "Tout est lié" est d’être un outil d’accompagnement pour répondre aux crises actuelles en suivant cette conviction de Laudato Si : "Les possibilités de solution requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature." "Tout est lié" rendra compte des "questionnements, débats, initiatives, actions engagées durablement et expérimentations" qui se vivent dans l’Église et dans la société à travers quatre rubriques Constater, Enraciner, Comprendre et Agir qui reprennent donc les quatre propositions de Laudato Si. Enfin, disent les évêques, ce magazine sera aussi "une invitation à l’action de grâce, à la prière, à l’intercession et un outil de contemplation".

Enraciner et agir

Le 1er numéro de "Tout est lié" a été publié le 20 mai. Dans ce numéro, on peut lire dans la rubrique "Constater", le témoignage du père Normand, le curé de Saint-Séverin à Paris sur l’opération "Printemps Solidaire" pendant la pandémie. Dans la rubrique "Enraciner" on peut voir une vidéo du frère Richard de Taizé parler du rapport de l’homme à la Création dans la Bible. Si on continue à scroller, on arrive à la rubrique "Comprendre", où vous pourrez lire une reflexion du père Bruno-Marie Duffé, Secrétaire du Dicastère pour le développement humain intégral. Et puis dans la rubrique "Agir", vous pourrez lire le témoignage de jeunes qui se sont engagés dans une conversion écologique.