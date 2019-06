"Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déja ..." (Jn 5, 27 - 32)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Vous avez appris qu’il a été dit :

Tu ne commettras pas d’adultère.

Eh bien ! moi, je vous dis :

Tout homme qui regarde une femme avec convoitise

a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur.

Si ton œil droit entraîne ta chute,

arrache-le et jette-le loin de toi,

car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres

que d’avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne.

Et si ta main droite entraîne ta chute,

coupe-la et jette-la loin de toi,

car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres

que d’avoir ton corps tout entier qui s’en aille dans la géhenne.

Il a été dit également :

Si quelqu’un renvoie sa femme,

qu’il lui donne un acte de répudiation.

Eh bien ! moi, je vous dis :

Tout homme qui renvoie sa femme,

sauf en cas d’union illégitime,

la pousse à l’adultère ;

et si quelqu’un épouse une femme renvoyée,

il est adultère.

Source : AELF



Méditation Père François Lestang

Lorsque Dieu, au Sinaï, donne à Moïse les dix Paroles, celles que nous appelons souvent les dix commandements, juste après l’interdit du meurtre vient celui de l’adultère. L’un comme l’autre sont passibles de mort, comme nous le rappelle le fameux épisode de la femme adultère, qui selon la loi donnée à Moïse aurait dû être lapidée.

Mais de même que l’on peut tuer quelqu’un en son cœur, sans gestes assassins, mais en l’oblitérant ou en le défigurant, de même on peut commettre l’adultère sans parole ou geste, dans une complaisance intérieure, dans une rêverie coupable.

Cela nous concerne tous, que nous soyons hommes ou femmes. Dans ce scénario intérieur, je répudierais mon engagement, qu’il soit au mariage ou au célibat, pour m’engager avec une nouvelle personne, pour une relation que j’espère plus gratifiante, physiquement ou spirituellement. Sauf que, changer de partenaire, ce n’est pas me changer, et que cette insatisfaction intérieure qui me conduit aujourd’hui à la rêverie adultère, ce défaut sera encore là demain, si je ne laisse pas la grâce de Dieu agir, pour que la fidélité soit la plus forte.

Avec cette grâce, il me reviendra aussi d’exercer une vraie ascèse, de ne pas me complaire dans des regards, des images, des gestes qui nourriraient ma rêverie, mais au contraire de choisir de regarder ce que j’ai déjà choisi, célibat ou mariage, et de demander à Dieu de renouveler en moi l’émerveillement pour le don reçu.

Seigneur, merci pour ta fidélité inépuisable, merci de m’appeler à me déterminer pour garder la fidélité à laquelle tu m’as appelé. Que ton Esprit me donne la force de résister à la tentation, et que je sois acteur avec toi de ce combat pour la vie. Oriente mes yeux, guide mes mains aujourd’hui pour que je sois à ton image, toi qui es le Dieu fidèle, éternellement.