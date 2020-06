"Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déja ..." (Mt 5, 27-32)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Vous avez appris qu’il a été dit :

Tu ne commettras pas d’adultère.

Eh bien ! moi, je vous dis :

Tout homme qui regarde une femme avec convoitise

a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur.

Si ton œil droit entraîne ta chute,

arrache-le et jette-le loin de toi,

car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres

que d’avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne.

Et si ta main droite entraîne ta chute,

coupe-la et jette-la loin de toi,

car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres

que d’avoir ton corps tout entier qui s’en aille dans la géhenne.

Il a été dit également :

Si quelqu’un renvoie sa femme,

qu’il lui donne un acte de répudiation.

Eh bien ! moi, je vous dis :

Tout homme qui renvoie sa femme,

sauf en cas d’union illégitime,

la pousse à l’adultère ;

et si quelqu’un épouse une femme renvoyée,

il est adultère. »



Méditation Père Michel Quesnel

Les « antithèses » du Sermon sur la Montagne se continuent, Jésus citant un passage de la loi de Moïse et l’interprétant à la lumière des commandements de l’amour. On pourrait dire également qu’il l’interprète à la lumière d’une demande du Notre-Père : « Ne nous laisse pas entrer en tentation. » Car si nous laissons le désir mauvais faire son œuvre en nous, nous sommes à peu près sûrs de nous casser la figure.

Cette femme m’attire. Mais elle est la femme d’un autre. Que faire de cette convoitise ? La laisser me travailler jusqu’à l’obsession qui va me conduire à la posséder, ou essayer de l’évacuer ? Si je veux éviter de tomber, de lui nuire à elle et de nuire à son mari, je n’ai pas d’autre solution que de prendre des mesures pour éviter mon attirance. Ne plus la voir, ne plus lui écrire, ne plus lui téléphoner, ne plus regarder des photos d’elle si j’en possède…

C’est bien ce que Jésus veut dire en utilisant la métaphore de l’auto-mutilation. Il n’a jamais été question de s’arracher un œil ou de se trancher une main volontairement. Mais je dois faire le maximum pour me débarrasser de la partie de moi-même qui me conduit à la chute. La chirurgie n’est pas seulement un acte médical. Evacuer de mon cœur et de mon esprit ce qui me tire vers le bas est une exigence morale et spirituelle. Cela s’appelle l’ascèse. Cela demande du courage, et parfois de l’héroïsme.

En demandant cela, Jésus peut nous sembler dur, ou nous proposer une morale réservée aux forts. Heureusement, dans le même évangile de Matthieu, Jésus nous dit que Dieu s’offre pour nous relever si nous nous retrouvons à terre.

Ta miséricorde, Seigneur, est plus forte que tes exigences. Merci.