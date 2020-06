"Tout homme qui se met en colère contre son frère.." (Mt 5, 20-26)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Je vous le dis :

Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens,

vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux.

Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens :

Tu ne commettras pas de meurtre,

et si quelqu’un commet un meurtre,

il devra passer en jugement.

Eh bien ! moi, je vous dis :

Tout homme qui se met en colère contre son frère

devra passer en jugement.

Si quelqu’un insulte son frère,

il devra passer devant le tribunal.

Si quelqu’un le traite de fou,

il sera passible de la géhenne de feu.

Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel,

si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi,

laisse ton offrande, là, devant l’autel,

va d’abord te réconcilier avec ton frère,

et ensuite viens présenter ton offrande.

Mets-toi vite d’accord avec ton adversaire

pendant que tu es en chemin avec lui,

pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge,

le juge au garde,

et qu’on ne te jette en prison.

Amen, je te le dis : tu n’en sortiras pas

avant d’avoir payé jusqu’au dernier sou. »



Source : AELF

Méditation Père Michel Quesnel

Avec ce passage d’évangile, commence la série de ce qu’on appelle les « antithèses » du Sermon sur la Montagne. Jésus reprend des prescriptions tirées de la loi juive, et il les interprète à la lumière des deux commandements majeurs : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Et le second qui lui est semblable : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » La première parole qu’il commente est extraite du Décalogue : « Tu ne commettras pas de meurtre. »

Peu d’entre nous sommes des assassins au sens matériel du terme. Mais il existe des façons beaucoup plus subtiles de tuer. Jésus en cite quelques-unes, notamment la colère et l’insulte. Nous pouvons en nommer beaucoup d’autres. Combien de parents tuent leurs enfants en ayant sur eux des idées préconçues, en voulant plaquer sur eux des modèles qui ne leur correspondent pas ! Combien d’enfants tuent leurs vieux parents en se débarrassant d’eux !

Nous fêtons aujourd’hui saint Barnabé. C’est lui qui introduisit Paul auprès du groupe des Douze après sa vocation sur le chemin de Damas et sa prédication en Syrie. Tous deux partirent ensuite en mission. Après l’Assemblée de Jérusalem, Paul lui proposa de repartir, mais ils eurent un différend à propos de Marc qui les avait lâchés lors de leur première tournée de prédication. Ils étaient en désaccord. S’ils étaient repartis ensemble, ils se seraient neutralisés mutuellement. Qu’ont-ils fait ? Ils sont partis chacun de leur côté, ce fut la voie de la fécondité.

« Mets-toi vite d’accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin », dit Jésus. N’est-il pas temps de ranger nos poignards dans leurs fourreaux ?