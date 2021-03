"Tout peut changer", l'action de San't Egidio dans les rues d'Abidjan

Il y a un an, Laurent Barthélémy, un jeune Ivoirien de 14 ans a été retrouvé mort dans le train d’atterrissage d’un avion à Paris. Une histoire qui avait profondément marqué les esprits, particulièrement ceux de la communauté San’t Egidio. Elle œuvre auprès des jeunes dans le bidonville de Yopougon à Abidjan, d’où est originaire le jeune homme au destin tragique. "San't Egidio est présent depuis de nombreuses années en Côte d'Ivoire, plus spécifiquement à Yopougon. C'est un quartier très très pauvre. Beaucoup de jeunes y vivent, qui n'ont pas forcément la chance d'avoir une famille. Depuis quatre ans, la communauté vit avec les jeunes de Yopougon, leur offre l'opportunité de vivre sous un toit", affirme Valérie Régnier, la responsable de San’t Egidio en France.

Réaliser son rêve où l'on habite

Un toit, un accès à la santé et à l’éducation sont des préalables pour envisager un avenir comme celui dont rêvait le jeune Laurent Barthélémy. "Laurent Barthélémy allait à l'école, avait une famille, avait un rêve. Il avait le rêve d'étudier. Ce qu'on veut permettre aux jeunes de la rue, c'est de pouvoir aller à l'école mais aussi de dire on peut réaliser ton rêve, même ici à Yopougon", explique Valérie Régnier.

Et l’une des missions de la communauté San’t Egidio, c’est aussi de permettre de se réaliser dans leur pays. Avec 100 euros par mois, il est possible d’assurer l’hébergement, la santé et l’éducation d’un enfant de la rue. Si vous souhaitez contribuer ou en savoir plus sur ce projet rendez vous sur leur site.