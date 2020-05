"Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre" (Mt 28, 16-20)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

les onze disciples s’en allèrent en Galilée,

à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre.

Quand ils le virent, ils se prosternèrent,

mais certains eurent des doutes.

Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles :

« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre.

Allez ! De toutes les nations faites des disciples :

baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,

apprenez-leur à observer

tout ce que je vous ai commandé.

Et moi, je suis avec vous

tous les jours jusqu’à la fin du monde. »



Source : AELF

Méditation Père Emmanuel Payen

Et voilà, aujourd’hui, 40 jours après Pâques, c’est la fête de l’Ascension.

On se souvient du jour où Jésus ressuscité a quitté visiblement ses disciples.

C’était prévu et annoncé. « Il est bon pour vous que je m’en aille. Je ne vous laisserai pas orphelin. Vous recevrez l’Esprit Saint qui fera de vous mes témoins. Allez, de toutes les nations faites des disciples.

Baptisez-les. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ».



Jésus ressuscité quitte ses disciples, visiblement, mais les assure d’être toujours avec eux, d’une autre manière, discrète mais réelle. Jésus se retire du monde sensible, en même temps il se donne en nourriture à chaque eucharistie et nous donne sa dernière volonté : allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle du Salut. Devenez des disciples missionnaires.

Tandis que Jésus en son corps s’élève, Il donne naissance à son Corps qui est l’Église.



Au creux de son absence, va se déployer sa Présence par l’Église…car ce sont bien les baptisés du monde entier qui sont en charge de vivre et témoigner de son Amour, et d’annoncer sa Parole de Vie.



Seigneur Jésus, en ce jour de l’Ascension, Tu nous quittes visiblement et tu restes avec nous mystérieusement et réellement. Telle est la foi de l’Église, notre foi de baptisés.

Merci de nous confirmer dans cette foi et la mission d’être tes missionnaires.