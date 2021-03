Tout savoir sur la pêche de loisir

"Des tailles légales de capture protègent les truites. On ne conserve une truite que quand elle est mature sexuellement. En dessous de 25 cm, on la relâche".

François Rouillon, chargé de développement à la Fédération de pêche de Meurthe-et-Moselle



La saison de la pêche à la truite est relancée depuis samedi. L'occasion de revenir sur la pêche de loisir. Une pratique très encadrée. Quota, dates et horaires d'ouverture, cartes de pêche, les différents poissons dans nos cours d'eau ... François Rouillon vous dit tout.