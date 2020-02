Parfois certains mots désignent un univers. Si je dis que j’ai repéré des traces de pas dans le jardin, que je suis quelqu’un à la trace, qu’il y a une trace d’effraction sur la porte de l’appentis, que cette expérience lui a laissé des traces, qu’il y a des traces d’intoxication dans ses analyses de sang, tout cela est en définitive inquiétant, et la seule trace qui me rassure c’est en géométrie, la trace d’une droite entre deux points. D’où l’envie suivre à la trace le mot, depuis sa naissance !

L'origine en est le verbe latin trahere, tirer, traîner, qui en latin populaire va donner tractiare, en partant de tractus, le fait de tirer et un trait et finalement tracier au XIIe siècle puis tracer au XVe siècle. Et naguère dire je trace, c’était tout simplement suivre quelqu’un ou un animal. Finalement, aujourd’hui on trace un colis, et la police trace les coups de fil, l’idée d’une sorte de chasse n’est pas perdue.

Il y a aussi tracer une piste qui consiste à ouvrir un chemin et de là est venu le fait de donner un exemple, de tracer la voie. Chez Furetière on trouvera ce bel exemple : « Son aïeul luy a tracé le chemin de la gloire ». Ou encore, « les inventeurs des sciences nous ont tracé la voie, nous ont ouvert le chemin pour aller plus loin ». Et pour la trace Furetière de donner ces exemples ; « Le gibier laisse des traces. Un carrosse laisse des traces sur la neige, sur la terre molle, de son passage. » Et déjà le sens policier : « Le Prévost a suivi les voleurs à la trace, en s’enquérant des lieux où ils sont passés ». Enfin, le mot trace laisse aussi des traces dans nos citations et proverbes.

Oui, par exemple ce proverbe africain : « Les marques du fouet disparaissent, la trace des injures jamais. » Ou joliment formulé par Georges Duby : « la trace d’un rêve n’est pas moins réelle que celle d’un pas ». Enfin, parfois nos amis auteurs de mots croisés ont des définitions si fines qu’on ne les goûte qu’après un temps de réflexion. Pour trace, que proposent-ils ? « Marque déposée », la marque que l’on dépose quelque part en marchant, en touchant quelque chose. Par exemple, là les traces de ma gourmandise : les miettes de mon croissant sur la table… Mais où est passé le croissant ?