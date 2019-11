« Plus de langue », tel est le beau message que fit passer Barbara Cassin, entre autres paroles fortes, dans son discours de réception à l’Académie. Il ne s’agit pas en effet de lutter contre l’anglais, mais de permettre à chaque langue de s’épanouir, en sachant bien les traduire. En donnant sa plus belle élégance et vigueur à la langue française. De fait, la traduction a souvent suscité de profondes réflexions d’écrivains…

VOUS NOUS EN DONNEZ DES EXEMPLES, JEAN ?

Eh bien par exemple Valéry Larbaud, qui était aussi traducteur, grand voyageur parlant l’anglais, l’allemand, l’espagnol et l’italien, et qui fit connaître James Joyce et Samuel Butler, déclarait ceci, que les traducteurs aiment à citer : « Tout le travail de la traduction est une pesée de mot. Dans l’un des plateaux nous déposons l’un après l’autre les mots de l’auteur, et dans l’autre nous essayons tour à tour un nombre indéterminé de mots appartenant à la langue dans laquelle nous traduisons cet auteur ».

Très belle formule qui appelle la conclusion logique « Nous attendrons l’instant où les plateaux seront en équilibre ». En fait, ainsi élégamment formulé, traduire devient peser, et comme étymologiquement peser a donné le verbe penser, tout se tient… Une autre formule souvent mise en avant, forgée à partir de la proximité phonétique des deux verbes, est que « traduire c’est trahir », formule tirée d’une expression italienne « traduttore, traditore » signifiant littéralement « traducteur, traître ».

De fait au moment de donner la première place au français et non plus aux traductions latines, Du Bellay reprend cette expression en 1549 dans Défense et illustration de la langue française. Mais la traduction est inévitable pour nous permettre de découvrir la littérature, la pensée des autres peuples.

Et il suffit de s’exercer à traduire en français des chansons anglaises, pour vite s’apercevoir que les contraintes sont nombreuses, qu’il s’agisse du mot qui n’a pas tout à fait le même sens, ou de ce que les traducteurs appellent le « tiers foisonnant ».

La langue anglaise étant plus ramassée, avec des mots plus courts, traduire Harry Potter en français c’est ajouter un tiers de pages en plus. A ten year old boy, un garçon âge de dix ans, 18 caractères en anglais, 24 en français, six de plus. Dix-huit divisé par trois égale six, et voilà le tiers. Et parfois c’est dix caractères de plus. Ah dur métier que traducteur ! Surtout pour les traducteurs de chanson : on ne peut tout de même pas allonger la mélodie…