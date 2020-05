Transformer l'épreuve du Covid19 en promesse de vie

« Si la lutte contre le Covid-19 est une guerre, alors vous êtes vraiment une armée dont les seules armes sont la solidarité et le sens de la communauté qui renaissent en ces jours où personne ne peut s’en sortir seul ». Ces mots sont bien du Pape François. Et cette armée, ce sont donc les mouvements populaires, qui, vous l’avez dit, partout dans le monde, se battent pour que la vie des pauvres, des exclus, soit meilleure. En leur écrivant le jour de Pâques, si central dans la vie chrétienne, le pape signifie l’importance qu’il accorde à leur engagement .



C’est d’abord un message d’encouragement, pour ces personnes qui agissent avec les plus fragiles : « vous continuez à travailler pour vos familles, pour vos quartiers, pour le bien commun ». Et François d’inviter les gouvernants à se mettre à leur école pour affronter les grands problèmes de l’humanité- je cite : « j’espère que les gouvernements comprendront qu’aujourd’hui plus que jamais, ce sont les personnes, les communautés, les peuples qui doivent être au centre de tout, unis pour soigner, pour sauvegarder, pour partager ». Mais c’est aussi un message de reconnaissance à l’endroit de ces organisations, dont le pape souligne la compétence. « Vous apportez des solutions dignes aux problèmes les plus graves de ceux qui sont exclus ». Et de poursuivre : « vous avez une culture, une méthodologie, mais surtout la sagesse pétrie du ressenti de la souffrance de l’autre » C’est enfin un appel à penser aux graves conséquences de cette crise sanitaire en mettant -je cite « la dignité et la vie au centre de l’existence ». « Une conversion humaniste et écologique » selon le Pape qui interpelle ces mouvements : « vous avez une voix qualifiée pour témoigner que cela est possible. Vous connaissez bien les crises et les privations que vous parvenez à transformer en promesse de vie pour vos familles et vos communautés. »

C’est en frère plein d’humilité que le pape s’adresse à ces personnes qu’il nomme « chers amis ». Il leur dit «Je suis à vos côtés… Votre attitude m’aide et m’apprend beaucoup » . Et plus loin « Priez aussi pour moi, car j’en ai besoin ». Et de conclure par un « fraternellement » bien peu protocolaire. En lisant cette lettre du pape François, j’ai pensé à ces habitats partagés et autres associations de personnes malades ou handicapées, que l’OCH soutient. Ces personnes, qui jour après jour, agissent, souvent dans l’ombre, pour rendre notre société plus juste et plus humaine. L’OCH, continuera, demain plus que jamais, à se tenir à leurs côtés pour transformer en promesse de vie cette épreuve que nous traversons !