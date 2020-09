Transition écologique : l'ADEME soutien les" Trophées de la Mode Circulaire"

270 dossiers reçus et finalement 27 candidats sélectionnés et en compétition. Les Trophées de la Mode Circulaire mobilisent les créateurs.

Ce concours national de l'économie circulaire touche le secteur de la mode et de l'habillement. Parmi ses organisatteurs, la région Hauts-de-France, l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, et la MEL dans le cadre de Lille Métropole 2020, capitale mondiale du design. L'Ademe agence de transition écologique est elle aussi engagée. Explications avec François Humbert, ingénieurdu Pôle économie circulaire de l'ADEME.