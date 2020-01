Il y a des mots comme transparence qui d’emblée s’oppose indirectement à une autre, un peu comme chaud qui laisse supposer que ce n’est pas froid. Et qui dit transparence laisse supposer qu’il n’y a pas de mensonge, mot qui en somme est son opposé.

Et en fait, Jules Renard en 1902, n’a pas manqué de repérer cette dualité, il déclarait dans son Journal : « Il n’est pas possible de dire la vérité, mais on peut faire des mensonges transparents ». Par exemple : Peut-être : je peux vivre sans dictionnaire.

Transparence vient du latin médiéval, trans, à travers, et parere, paraître, et il entre dans la langue française au sens propre, à la fin du XIVe siècle, en tant qu’objet, vitre, vitrail, qui laisse voir « à travers » leur substance, et on ne s’étonnera pas d’en voir élargi le sens concret à la fin du XVIIIe au moment de mieux percevoir que l’air qu’on respire bénéficie d’une qualités physique essentielle et vitale, la « transparence ».

Et ce sera d’abord un mot adopté par les peintres pour évoquer le teint clair d’une jeune femme, ou encore sa pâleur extrême, son aspect diaphane. Et en atteste en 1763 d’un sens figuré qu’utilise Marmontel, un collaborateur de l’Encyclopédie, en évoquant un « propos transparent ». c’est-à-dire qu’on comprend bien, relevant d’un raisonnement clair.

L’idée de transparence morale, d’honnêteté apparaîtra seulement au XIXe siècle, également synonyme de vérité, avec par exemple Victor Hugo disant de Cosette qu’elle « était ingénuité, transparence, candeur. » Enfin, attestée en 1963, arrive la redoutable « transparence fiscale » ! Voilà cette fois-ci l’économie concernée. Bon, alors attention, on aime la transparence, mais on n’aime pas être transparent… En revanche, autrefois j’utilisais beaucoup en classe ce qu’on appelait des transparents…

D’autant plus qu’on a appelé aussi « transparent » des vêtements et même des sous-vêtements transparents… Là il s’agissait de feuilles de plastique translucides sur lesquelles on pouvait écrire avec des feutres de couleur, qu’on superposait ce qui permettait de belles combinaisons pédagogiques. Et s’y associait un outil magique, le rétroprojecteur. Aujourd’hui, soyons transparents, ces transparents-là sont au musée. Qu’importe, j’aimais cette transparence pédagogique.