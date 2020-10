Dans le Grand Est, chaque habitant recycle en moyenne 80kg de déchets par an; c'est mieux que la moyenne nationale de 70kg.

Citeo est une entreprise qui organise le recyclage des emballages ménagers et des papiers en France. Dans le Grand Est, les départements alsaciens Bas-Rhin et Haut-Rhin jouent particulièrement bien le jeu. En revanche, la Moselle, Meurthe-Et-Moselle et la Meuse sont un peu à la traîne.