Tricotage des Vosges : un savoir-faire textile depuis 1994

"Aujourd'hui, on se rend compte que quand on veut relocaliser des entreprises en France, c'est difficile. Il n'y a plus les savoir-faire".

Vincent Marie, président de la société Tricotage des Vosges



La chaussette, un indispensable à nos pieds en hiver. Aujourd’hui, nous vous emmenons à la découverte de Tricotage des Vosges à Vagney. L'entreprise fabrique localement des chaussettes et des collants en matière naturelle. Pour cela elle a développé une marque : Bleu Forêt. Une longue histoire relie le Département des Vosges à l’industrie textile.