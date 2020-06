trois femmes, trois religions pour réfléchir à la suite à donner après la crise

"3 femmes, 3 religions". C'est le nom donnée à la journée de conférence de la Ferme de Trosly, ce samedi.



Yaël Gronner, Dalila Lassouaoui et Béatrice Van Huffel ont trois traditions religieuses différentes et se rencontrent pour un échange sur le monde d'après la crise.



Règles sanitaires obligent, la session se fera exceptionnellement en ligne.



Spiritualité, foi, vie intérieure et lecture des textes saints sont au programme...



Maëlle Lenoir est avec Béatrice Van Huffel.